Były premier ocenia decyzję prezydenta: Pokazał gest Kozakiewicza

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik ułaskawieni. PiS chwali ruch prezydenta

"W praworządnym kraju za walkę z korupcją dostaje się odznaczenia . Tylko w państwie Tuska można iść za to do więzienia . Dzięki prezydentowi Andrzejowi Dudzie, bezprawnie uwięzieni Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wychodzą na wolność. Marszałek Hołownia ma teraz obowiązek umożliwić naszym posłom wykonywanie mandatów" - napisał Mariusz Błaszczak.

"Nie rozumiem zarzutów, że PAD ułaskawił przestępców. Przecież to jest istotą ułaskawienia. Co więcej, cały spór dotyczył tego, czy ułaskawić można tylko przestępcę, czy też kogoś, kto nie był skazany. Dobrze, że ich ułaskawił i trochę skrócił front tej niszczącej Polskę wojny" - ocenił współlider Konfederacji Sławomir Mentzen (Nowa Nadzieja).

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik ułaskawieni. Mimo negatywnej rekomendacji Prokuratora Generalnego

Były minister spraw wewnętrznych i administracji rozpoczął protest głodowy jeszcze w Areszcie Śledczym na warszawskim Grochowie, gdzie spędził pierwszą noc po zatrzymaniu. Głodówkę kontynuował po przewiezieniu go do Zakładu Karnego w Radomiu, od 10 stycznia. We wtorek polityk PiS trafił do cywilnego szpitala w mieście, aby przejść dodatkowe badania.