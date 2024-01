- Zupełnie poważnie apeluję do Pana Ministra Bodnara o przychylenie się do prośby Prezydenta Dudy - stwierdził prof. Marcin Matczak. To reakcja na decyzję Andrzeja Dudy, który wszczął procedurę ułaskawieniową w stosunku do polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Z kolei dr hab. Mikołaj Małecki z UW apeluje, by "nie dać się nabrać na działania prezydenta".