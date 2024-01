"Drogi Elonie Musku, zaraz po wizycie w Auschwitz, zapraszamy Cię w imieniu Wolnych Polaków do więzień w Radomiu i Ostrołęce" - zwrócił się do właściciela platformy X Przemysław Czarnek. Poseł Prawa i Sprawiedliwości zaapelował do Muska o wsparcie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, których określił jako pierwszych po 1989 roku "więźniów politycznych w Polsce". Znany technokrata ma w przyszłym tygodniu przylecieć do naszego kraju.