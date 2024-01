- PiS odpowiedzialnością za kryzys obarcza ponad połowa badanych (54 proc.) po 50. roku życia i co drugi respondent z wyższym wykształceniem . Prawo i Sprawiedliwość najczęściej wskazują też osoby o dochodach wynoszących od 3001 do 4000 zł netto (50 proc.). Biorąc pod uwagę wielkość miejscowości są to przede wszystkim mieszkańcy największych miast (54 proc.) - analizował wyniki badania prezes SW Research Przemysław Wesołowski.

Barbara Kamińska: Cela mojego męża nie była ogrzewana

Do zatrzymania skazanych polityków PiS doszło we wtorek wieczorem na terenie Pałacu Prezydenckiego. Wcześniej od godzin porannych Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik przebywali na terenie kompleksu na zaproszenie głowy państwa. Służby wkroczyły dopiero w momencie, gdy Andrzej Duda udał się na spotkanie ze Swietłaną Cichanouską w Belwederze.

Tusk o skazaniu polityków PiS. "Na Wyspach grozi za to dożywocie"

Szef rządu odniósł się także do ostatniej deklaracji prezydenta. Po rozmowie z żonami skazanych Andrzej Duda zdecydował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec Kamińskiego i Wąsika oraz że wnioskuje do Prokuratora Generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił z więzienia obu polityków PiS na czas postępowania.

- To, co może być zaskakujące - nie tylko dla mnie, to to, że prezydent postanowił o ułaskawieniu, a jednak nie wydał aktu łaski. Nie bardzo wiadomo, czy prezydent chce ich ułaskawić, czy sam chce podjąć tę decyzję (...). Jeśli pan prezydent ułaskawi panów Wąsika i Kamińskiego, to będą wolni - powiedział lider Platformy Obywatelskiej.