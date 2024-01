- Jako delegaci polskiego Sejmu do Rady Europy zwracamy się z prośbą o zbadanie tej bulwersującej sprawy. To bezprawne, bezzasadne zatrzymanie dwóch parlamentarzystów, a następnie stosowanie wobec jednego z nich zasad nieludzkiego traktowania, stosowania wobec nich tortur - doda Mularczyk. Przypomniał, że wszystkie rezolucje Rady Europy zabraniają stosowania tortur i poniżania więźniów. Dodał, że Mariusz Kamiński nie mógł być dokarmiany poprzez wprowadzenie sondy do nosa, ze względu na problemy z jego drożnością. - Pomimo wielokrotnych prób zrezygnowano z tego i w sposób przymusowy intubowano go przez usta - podkreślił.