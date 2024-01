Pawłowicz apeluje do Tuska. Pisze o "odwecie"

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz opublikowała wpis, w którym zwraca się do premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Zaapelowała, aby "zatrzymać to sadystyczne znęcanie" w kontekście Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. To nie pierwsza osoba, która chce uwolnienia polityków. Wcześniej m.in. były Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk napisał w tej sprawie list.