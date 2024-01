Sellin i Polaczek przyjechali w czwartek po południu do Aresztu Śledczego w Radomiu, gdzie przebywa polityk PiS, były szef CBA Mariusz Kamiński, skazany na dwa lata więzienie w tzw. aferze gruntowej .

Radom: Posłowie PiS przed aresztem. Chcieli odwiedzić Mariusza Kamińskiego

- Kategoria, z jaką zakwalifikowano go tutaj, to P1Z, czyli osoba która jest po raz pierwszy osadzona w areszcie czy w więzieniu. Miał możliwość zabrania osobistych rzeczy i leków, które miał ze sobą. Nie wiemy jak długo będzie tutaj przebywał - wskazał. Dodał, że posłowie PiS "interesowali się też tym, na podstawie jakich pisemnych decyzji Mariusz Kamiński został przetransportowany do Aresztu Śledczego w Radomiu, tak daleko od swojego miejsca zamieszkania" (Warszawy- PAP).