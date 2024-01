Mariusz Kamiński w więzieniu. Syn polityka oskarża Adama Bodnara

- Adam Bodnar będzie odpowiedzialny za tę tragedię, jeśli coś się wydarzy. To pokazuje bezduszność tej władzy. Całe to zatrzymanie to element politycznej zemsty. Boję się, że są nią tak zaślepieni, że nie patrzą na to racjonalnie - ocenił Kamiński.