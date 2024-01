Sprawa Kamińskiego i Wąsika. "Adam Bodnar działa sadystycznie"

- Prezydent wzywa Adama Bodnara do szybszego przesłania opinii i akt sprawy. Minęły dwa tygodnie, widzieliśmy ekspresowe działanie w sprawie Kamińskiego i Wąsika wszystkich organów, a nagle okazuje się, że w 12 dni nie można wysłać opinii? To wygląda na złośliwe, wręcz sadystyczne działanie pana Bodnara - ocenił prezydencki minister.

Konrad Piasecki zwrócił uwagę, że gdy w 2005 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski chciał w takim samym trybie ułaskawić polityka SLD Zbigniewa Sobotkę, to ówczesny szef resortu Zbigniew Ziobro argumentował, że nie może wysłać dokumentów w ciągu 24 dni. - Jeśli mówimy o sadyzmie i złośliwym nieprzesyłaniu to odwołajmy się do Zbigniewa Ziobro, który mówił, że ten proces musi trwać - podkreślił prowadzący.