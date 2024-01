Sprawa Wąsika i Kamińskiego. "My się pojawimy"

- Ostatnio Hołownia przełożył posiedzenie. Dzisiaj wykazał się aktem odwagi. Zabezpieczył Sejm przed dwoma potworami. Tusk i cała ta ekipa to są potworni tchórze, traktują nas jako wrogów numer jeden , kreują nas na bandytów, przestępców, zbrodniarzy (...) To strach przed nami, wynikający z przeszłości - mówił Kamiński. Tłumaczył, że w 2007 roku Donald Tusk odwołał go z funkcji szefa CBA m.in. po wykryciu afery hazardowej.

Maciej Wąsik dodał, że "strach przez nich przemawia" i "strach ma oczy Hołowni". - Niech marszałek Hołownia czeka dalej. My się pojawimy . Proszę zwrócić uwagę, że my wczoraj wyszliśmy z więzienia. Mam jeszcze pewne konsultacje medyczne. Chcemy w sposób zaplanowany, bardzo precyzyjny pojawić się w Sejmie . Panie Hołownia, na pewno się pojawimy w najbliższych dniach, ale na naszych, nie na pana warunkach - mówił Kamiński. Były szef CBA tłumaczył, że "nie są byłymi posłami", a "PKW nie wygasiła naszych mandatów".

- To, co robi Hołownia i jego zaplecze, jest wielkim bezprawiem, uderzeniem w fundamenty systemu demokratycznego. W sposób nielegalny usiłuje się pozbawić posłów możliwości pełnienia mandatu - tłumaczył były szef CBA. Podkreślał, że wraz z Maciejem Wąsikiem reprezentują ogromną grupę wyborców.

Mariusz Kamiński: Jak reżim Jaruzelskiego

- To, że ten rząd powstał 13 grudnia ma niezwykłą, symboliczną wymowę. To jest jak z reżimem Jaruzelskiego. To są ludzie bezwzględni, łamiący prawo w sposób ostentacyjny. Mają zagraniczne poparcie. Im się wydaje, że to wystarczy, żeby zniszczyć opozycję. Ich celem jest zniszczenie opozycji - podkreślał były szef MSWiA.