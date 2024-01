Mariusz Kamiński rozpoczyna protest głodowy. "To akt zemsty politycznej"

Następnie głos zabrał Michał Prószyński, były wieloletni szef gabinetu Kamińskiego. - To sytuacja absolutnie wyjątkowa i dramatyczna. Do tego właśnie doprowadził rząd Donalda Tuska poprzez atak na Pałac Prezydencki. Jako współpracownicy panów ministrów nie możemy być bierni - stwierdził i zapowiedział powołanie Komitetu Obrony Więźniów Politycznych.

Błażej Poboży przekazał, że Mariusz Kamiński w ydał swoje oświadczenie jeszcze we wtorek i złoży je także w więzieniu. - Pan minister to jeden z najtwardszych i najbardziej niezłomnych ludzi, protest już się rozpoczął - podkreślił.

Na początku stycznia nieuznawana przez unijny wymiar sprawiedliwości Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła decyzję Hołowni. To posunięcie budzi jednak wątpliwości wielu prawników i konstytucjonalistów, w opinii których SN nie miał do tego uprawnień.

We wtorek rano pojawiła się informacja, że do policji wpłynęły wnioski sądu o dokonanie zatrzymania wszystkich prawomocnie skazanych w sprawie, w tym również polityków PiS. Kamiński i Wąsik mieli zostać ujęci jeszcze przed południem, jednak na zaproszenie prezydenta udali się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie przebywali do późnego wieczora.