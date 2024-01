Do sieci trafiło nagranie, na którym więźniowie w Areszcie Śledczym w Radomiu "przywitali" Mariusza Kamińskiego. Osadzeni wznosili wulgarne okrzyki. Służba Więzienna potwierdziła polsatnews.pl autentyczność reakcji. Do filmu odniósł się Jacek Sasin z PiS. "Klipy na naszą kampanię samorządową kręcą się same" - podkreślił w mediach społecznościowych były minister aktywów państwowych. Służba Więzienna zapowiedziała kary dyscyplinarne dla więźniów, którzy wznosili wulgarne okrzyki.