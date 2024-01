Służba Więzienna o stanie zdrowia Kamińskiego: Osadzony jest odpowiednio zaopatrywany medycznie

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Politycy utrzymują protest głodowy?

- Jeżeli do takiego protestu dojdzie, to jego konsekwencją jest skierowanie takiej osoby, osadzonego, do opieki lekarskiej, do postępowania diagnostycznego. Wówczas taka osoba pozostaje pod obserwacją lekarską - wyjaśnił. Dopytywany, czy Służba Więzienna może osadzonego dokarmiać przymusowo, RPO podkreślił, że to rozwiązanie, które powinno być stosowane w ostateczności, ale "istnieją podstawy prawne do tego". Jak zaznaczył, taką decyzję podejmuje sąd.