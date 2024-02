Mariusz Kamiński apeluje do Hołowni i Tuska. "Obiecujemy wam"

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik próbowali dostać się do Sejmu. Pomimo siłowej próby, politykom PiS nie udało się przedostać do izby niższej parlamentu. - Panie Hołownia, panie Tusk, nie będziecie rządzili wiecznie. Każde z tych przestępczych działań będzie rozliczone, obiecujemy wam to - zapowiedział Kamiński w czasie konferencji prasowej. Prezes Jarosław Kaczyński przekazał z kolei, że politycy jego formacji otrzymali pismo od Straży Marszałkowskiej. - Dokument będzie potrzebny do rozliczeń. O to nam chodziło - dodał.