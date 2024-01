"Policja wzmacnia Straż Marszałkowską. Chyba kogoś szukają?" - zadrwił Wąsik, nawiązując do kontrowersji związanych z jego mandatem poselskim.

Maciej Wąsik przed Sejmem? Zamieścił zdjęcie

Wicemarszałek Dorota Niedziela oceniła w czwartek, że Kamiński i Wąsik nie są posłami, ale mogą wejść do budynku Sejmu, jeśli udadzą się do biura przepustek i będą się starać o wejściówkę. Słowa członkini Prezydium oznaczają, że politycy nie otrzymają zgody na wejście do gmachu.