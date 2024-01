Kulisy zatrzymania polityków PiS. "Uderzono nim o futrynę"

- Funkcjonariusze polskiej policji powinni wiedzieć, że jeżeli ta frustracja wylewała się w ten sposób, że wyprowadzając posła Mariusza Kamińskiego uderzono nim o futrynę , a po tym popłakały się panie, które tam pracują, to powinni po prostu przeprosić - stwierdził Mastalerek. Podkreślał, że polityk to "filigranowy, niewysokiego wzrostu mężczyzna".

Mastalerek: Funkcjonariusze powinni przeprosić

- Dlatego prezydent mówił o brutalnym zachowaniu. Jeżeli się przychodzi do Pałacu Prezydenckiego to minimum kultury i jakiegoś zachowania. A jeżeli ktoś wylewa frustracje, doprowadza kobiety do płaczu, to powinien przeprosić, przynieść kwiaty, bo to zachowanie było skandaliczne - stwierdził Mastalerek.