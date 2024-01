W sieci doszło do ostrej wymiany zdań między Jackiem Siewierą i Sebastianem Kaletą. "Legalne ze wszystkich stron to było ułaskawienie Macieja Kamińskiego i Macieja Wąsika przez prezydenta. Jeśli szef BBN uważa inaczej, to Boże chroń prezydenta przed takimi współpracownikami" - napisał polityk Suwerennej Polski, odnosząc się do słów szefa BBN o tym, że zatrzymanie polityków w Pałacu Prezydenckim było "legalne ze wszystkich stron". Siewiera uznał, że do jego obowiązków należy ocena pracy służb i to też zrobił, na co Kaleta odpowiedział, "by się tak nie napinał".