Szymon Hołownia: Nie zmieniam zdania ws. mandatów Kamińskiego i Wąsika

Według Kodeksu wyborczego, marszałek Sejmu zawiadamia - na podstawie informacji Państwowej Komisji Wyborczej - kolejnego kandydata z tej samej listy wyborczej , który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu, w przypadku: śmierci posła; upływu terminu do wniesienia odwołania od postanowienia Marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu; nieuwzględnienia odwołania od postanowienia Marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu przez Sąd Najwyższy .

W pierwszej kolejności miejsce Macieja Wąsika powinna zająć radna PiS z Płocka Wiloetta Kulpa. Z kolei mandat po Mariuszu Kamińskim w pierwszej kolejności przysługuje Monice Pawłowskiej - byłej posłance, która w trakcie poprzedniej kadencji dwukrotnie zmieniała barwy: najpierw z Lewicy do Porozumienia , a następnie z Porozumienia do PiS.

Kandydat może jednak zrzec się prawa do mandatu. Jeżeli w takiej procedurze obsadzenie mandatu nie będzie możliwe z powodu braku kandydatów, marszałek wydaje postanowienie, że dany mandat poselski do końca kadencji pozostaje nieobsadzony .

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik tracą mandaty? Chaos prawny w Sądzie Najwyższym

W związku z orzeczeniem Szymon Hołownia wydał postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia ich mandatów poselskich , do czego obligowało go prawo. Kamiński i Wąsik wnieśli odwołania od tych decyzji, które marszałek Sejmu skierował do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

Wyznaczony do sprawy odwołania Wąsika w Izbie Pracy sędzia wydał jednak postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu Wąsika, a dzień później postanowienie o wygaśnięciu mandatu Kamińskiego. Było to możliwe, bo obaj politycy - niezależnie od ich odwołań wniesionych do Izby Pracy za pośrednictwem marszałka - skierowali odwołania także bezpośrednio do Izby Kontroli.