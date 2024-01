Jarosław Kaczyński: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni zostać uwolnieni szybciej

Jarosław Kaczyński oznajmił, że opinia publiczna powinna wiedzieć, że w Polsce "dzieją się rzeczy straszne" . - Prokurator Bodnar nie podejmuje żadnych działań i to wszystko może skończyć się tragicznie. W żadnym wypadku nie pogodzimy się z tym, co się dzieje - powiedział.

- To wymaga woli i przyzwoitości. My nie jesteśmy w stanie tych ludzi zmienić, ale jesteśmy w stanie naciskać i uświadamiać społeczeństwo, do czego posuwa się rząd Tuska, bo to on ponosi ostatecznie za to odpowiedzialność - ocenił.