Donald Tusk reaguje na sprawę Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego

- Prowadzę polski rząd w czasach wymagających. Przykładem jest chociażby to zamieszanie wokół zatrzymania i ułaskawienia wcześniej panów Kamińskiego i Wąsika. Ta sytuacja każe być przygotowana na różne scenariusze. Dla mnie najważniejsze jest, by w tym konkretnym kontekście Polska stała się państwem prawa, by każdy działał zgodnie ze swoimi kompetencjami - powiedział Donald Tusk.

Donald Tusk o decyzji prezydenta ws. polityków PiS. "To może być zaskakujące"

- Jako premier polskiego rządu, nie mam kompetencji by ułaskawić, zrobić to może pan prezydent - dodał. - To, co może być zaskakujące - nie tylko dla mnie, to to, że prezydent postawił o ułaskawieniu, a jednak nie wydał aktu łaski. Nie bardzo wiadomo, czy prezydent chce ich ułaskawić, czy sam chce podjąć te decyzję - stwierdził premier. - Jeśli pan prezydent ułaskawi panów Wąsika i Kamińskiego, to będą wolni - podsumował.