Jarosław Kaczyński niemal każdego 18. dnia miesiąca przyjeżdża do Krakowa, aby modlić się i składać kwiaty przy sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich.

Tym razem czwartkowej wizycie prezesa PiS towarzyszyła demonstracja około 200 przeciwników obecnej koalicji rządzącej. Przynieśli oni pod Wawel biało-czerwone flagi i flagi Solidarności. Skandowali hasła: "Tu jest Polska, nie Bruksela" , "Tu jest Polska niepodległa" , "Tusk do więzienia".

Kraków. Demonstracja w obronie polityków PiS

Uczestnicy zgromadzenia nawoływali do uwolnienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Ten wiec jest poświęcony więźniom politycznym. Żądamy ich uwolnienia - mówił przewodniczący demonstracji Ryszard Majdzik, opozycjonista w czasach PRL, działacz "Solidarności".

Jedna z uczestniczek manifestacji zaapelowała przez megafon do zgromadzonych, aby poszukali w internecie adresów aresztów śledczych, w których przebywają Kamiński oraz Wąsik i aby na te adresy słali kartki do tych osadzonych. - By wiedzieli, że jesteśmy z nimi - podkreśliła.