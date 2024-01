Nie milkną echa wtorkowego zatrzymania skazanych na dwa lata bezwzględnego więzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Doszło do niego na terenie Pałacu Prezydenckiego pod nieobecność głowy państwa.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Jacek Siewiera o działaniu służb

Siewiera ostrzegł także, że przez ostatnie wydarzenia może dojść do różnych napięć w społeczeństwie. - W każdej sytuacji przy tak dużej ilości emocji sprawy mogą się wymknąć spod kontroli - dodał. Według urzędnika " odpowiedzialność za zarządzanie nastrojami społecznymi spoczywa na stronie rządowej ".

Zatrzymanie Wąsika i Kamińskiego. Mastalerek: Kobiety płakały

- Z tego, co mi opowiadano, to wyglądało jak wyraz frustracji nieudaną akcją z rana i tą nieudolnością polskiej policji - powiedział Marcin Mastalerek .

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik rozpoczeli głodówkę

We wtorek od godzin porannych poszukiwany Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przebywali w Pałacu Prezydenckim. Dopiero po południu po opuszczeniu budynku przez głowę państwa do akcji wkroczyła policja, aresztując skazanych polityków PiS. Działacze prawicy trafili na komisariat, a później przewieziono ich do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie.