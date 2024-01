"Wzywamy Adama Bodnara do natychmiastowego przekazania akt sprawy do prezydenta bez wydawania opinii" - apelują do prokuratora generalnego Barbara Kamińska i Roma Wąsik. Żony osadzonych w więzieniu polityków PiS napisały do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego odezwę, w której przestrzegają, że "mają poważne wątpliwości", czy ich mężowie "dożyją wolności". "Przeciąganie tej sprawy może spowodować, że przejdzie pan do historii jako człowiek, który doprowadził do tragedii i śmierci osób ułaskawionych przez prezydenta RP" - stwierdziły stanowczo kobiety.