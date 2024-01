- Panowie ministrowie są zaproszeni do pana prezydenta na godz. 15 - powiedziała sekretarz stanu w KPRP Małgorzata Paprocka.

Andrzej Duda spotka się z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem

- Panowie raptem kilka godzin temu opuścili zakłady karne i to jeszcze w bardzo specyficznej swojej sytuacji osobistej. Pozostawmy tę kwestię do ich decyzji - skwitowała. Więcej szczegółów na temat rozmowy z prezydencką minister dostępne tutaj.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik ułaskawieni. Andrzej Duda zdecydował

We wtorek krótko po godz. 17:30 prezydent Andrzej Duda zdecydował o ułaskawieniu skazanych prawomocnie polityków Prawa i Sprawiedliwości. - Akta wróciły dzisiaj z Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z opinią prokuratura generalnego, opinią negatywną. Mimo to procedura została dokończona. Panowie są ułaskawieni, potwierdzam to z całą mocą - oznajmiła głowa państwa.