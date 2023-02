USA: Tajny raport. Wskazano prawdopodobną przyczynę pandemii koronawirusa

Departament Energii USA doszedł do wniosku, że pandemia koronawirusa najprawdopodobniej była spowodowana nieszczelnością w chińskim laboratorium. "Wall Street Journal" przekazał, że wynika to z tajnego raportu wywiadowczego dostarczonego niedawno do Białego Domu i kluczowych członków Kongresu. FBI odmówiło w tej sprawie komentarza. Z kolei Chiny zaprzeczyły, iż wirus mógł wymknąć się z jednego z ich laboratoriów.

Zdjęcie Tajny raport stwierdza, że prawdopodobną przyczyną wybuchu pandemii COVID-19 mógł być wyciek z chińskiego laboratorium, zdj. ilustracyjne / DALE de la REY / AFP