Wariant Kraken. Jakie ma objawy? Czym różni się od innych odmian koronawirusa?

WHO określiła odmianę XBB. 1.5. jako najbardziej zaraźliwy szczep spośród wszystkich dotychczasowych wariantów COVID-19. Zgodnie z wynikami dotychczasowych badań, objawy zakażenia Krakenem są podobne do tych, które wywoływały wcześniejsze szczepy koronawirusa. Na razie nie ma informacji o tym, by przy XBB. 1.5. choroba miała cięższy przebieg.

To, co odróżnia Krakena, to duża zdolność do wymijania odpowiedzi immunologicznej powstałej w wyniku szczepienia, a także wcześniejszej infekcji. Wiąże się to z większym ryzykiem ponownych zakażeń.