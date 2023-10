Nowa szczepionka przeciw COVID-19. Kto będzie mógł skorzystać?

- Ta szczepionka będzie w pełni dobrowolna , oczywiście, ale z naszą zachętą, by myśleć o tym aspekcie zdrowotnym - podkreślała Sójka.

COVID-19. Najnowsze szczepionki dostępne dla Polaków

Dopytywany o liczbę szczepionek, które zostaną dostarczone do Polski, Miłkowski zaznaczył, że będzie to "wystarczająca ilość". - Nie wiem, ilu Polaków będzie chciało się zaszczepić. Zgodnie z ostatnimi komunikatami MZ to jest dla osób 60+ i osób mających obniżoną odporność, z dużym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 i dla tych osób na pewno wystarczy szczepionek. Tutaj nie będzie żadnych problemów - zapewnił.