Nagły ruch Donalda Tuska. Chodzi o rekompensaty za lockdown

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie został złożony przez Mateusza Morawieckiego . Ówczesny premier kwestionował przepis Kodeksu cywilnego dotyczący odszkodowań za tzw. legislacyjne bezprawie.

Jeśli Trybunał Konstytucyjny zgodziłby się z interpretacją polityka PiS oznaczałoby to praktyczny brak możliwości wypłat odszkodowań dla przedsiębiorców , którzy finansowo ucierpieli z powodu wprowadzenia tzw. lockdownu w trakcie pandemii COVID-19.

"Wniosek zmierza do ustalenia, że niezgodne z Konstytucją jest takie rozumienie tego przepisu, które pozwalałoby orzec odszkodowanie z powodu wydania rozporządzenia przez upoważniony organ, nawet jeżeli przed orzeczeniem odszkodowania w danej sprawie nie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, co do zgodności tego aktu z Konstytucją" - czytaliśmy w uzasadnieniu opublikowanym przez CIR.