Mężczyzna należał do jednej z pierwszych grup, którym podano

zczepionkę przeciw COVID-19. 10 dni później zmarł. "To bardzo niezwykły i głęboko tragiczny przypadek" - skomentował koroner Andrew Harris.

Po zakończonym śledztwie wdowa po 32-latku, Charlotte, powiedziała mediom, że rozważa podjęcie kroków prawnych przeciwko AstraZeneca i rządowi.

32-latek zmarł nagle. Lekarze: Nie było szans

Eksperci medyczni zeznali w dochodzeniu, że nie można było zrobić nic, by uratować Wrighta. Mężczyzna obudził się 25 stycznia 2021 z bólem głowy, a następnie zaczął odczuwać drętwienie. Szybko trafił na odział ratunkowy szpitala uniwersyteckiego w Orpington w hrabstwie Kent, gdzie stwierdzono u niego wysokie ciśnie krwi i zakrzepicę zatoki strzałkowej. Następnie został przeniesiony do szpitala King's College, gdzie jego stan gwałtownie się pogorszył. Na operację było już za późno - opisuje "The Guardian".

Dr Mark Howard, patolog i lekarz sądowy w szpitalu King's Colleg zeznawał, że lekarze i eksperci medyczni nie byli wówczas świadomi, że po przyjęciu szczepionki mogą wystąpić tak rzadkie skutki uboczne, które prowadzą do śmierci, bo był to wczesny etap wprowadzenia preparatu na rynek.

"Stephen był młodym, bardzo sprawnym i zdrowym mężczyzną. To naprawdę tragiczna i bardzo rzadka komplikacja po szczepieniu wykonywanym w dobrej intencji. Nie do końca wiadomo, dlaczego tak się stało" - skomentował Howard.

Koncern AstraZeneca złożył "najgłębsze wyrazy współczucia" rodzinie zmarłego, zapewniając, że dba o najwyższe standardy przygotowywanych leków i szczepionek.