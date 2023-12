Podkreślił, że COVID-19 jest wciąż potencjalnie niebezpieczny. - Koronawirus cały czas z nami był, mamy nowe odmiany i one wnikają do środowiska - to są wszystko odmiany Krakena - zaznaczył. Jak dodał, mimo, że koronawirus mniej, niż inne wirusy podlega sezonowości, to na jesieni również wzrasta wywoływana przez niego liczba zakażeń.