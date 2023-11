- Te dane to wierzchołek góry lodowej - komentuje w rozmowie z Interią prof. Joanna Zajkowska , podlaska konsultant wojewódzka w dziedzinie epidemiologii, zastępca kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

Dlaczego? - To dodatnie wyniki głównie tych osób, które zostały skierowane przez lekarza rodzinnego na badanie do laboratorium. Mamy teraz sezon infekcyjny , więc stąd te liczby się biorą. Pamiętajmy jednak, że wiele miejsc, w tym szpitali, nie raportuje swoich zakażeń , nie ma takiego obowiązku. Testy robione samodzielnie też nie są raportowane. Ta liczba mówi nam więc jedynie o tendencjach wzrostowych lub spadkowych, ale nie oddaje zupełnie tego, ile faktycznie osób jest zakażonych koronawirusem - wskazuje ekspertka.

Zauważa też, że niemal co druga badana obecnie na COVID-19 osoba otrzymuje wynik dodatni . Z najnowszego raportu zakażeń koronawirusem opublikowanego 9 listopada dowiadujemy się, że na 2 803 wykonanych testów aż 1211 to testy z wynikiem pozytywnym.

Koronawirus w Polsce. Więcej zakażeń, ale przebiegi łagodne

- Na szczęście przebiegi nie są ciężkie, głównie dominują objawy ze strony górnych dróg oddechowych, zapalenia gardła, zatok, takie symptomy przeziębieniowe. To, co widzimy w statystykach, to właśnie głównie tacy pacjenci, którzy o własnych siłach mogą wybrać się na badanie w kierunku COVID-19. Zakażeń jest realnie znacznie więcej - komentuje.