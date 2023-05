Koronacja Karola III. Wiemy, co wydarzy się w Londynie

Wiktor Kazanecki Koronacja króla Karola III

Ulice Londynu staną się w sobotę miejscem chwały króla Karola III. Wraz z żoną Kamilą uroczyście przejedzie z pałacu Buckingham do opactwa Westminster, gdzie zaplanowano jego koronację. Po wszystkim wróci, znów mijając tysiące swoich wielbicieli. To niejedyne, co zaplanowano na sobotę, jak również nadchodzące dni. Znamy dokładny plan wydarzeń.

Zdjęcie Po tygodniach przygotowań czas na wielki dzień - koronację Karola III / OLI SCARFF / AFP / East News