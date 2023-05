Koczują w namiotach. Mówią wprost: Kochamy Karola III

Wiktor Kazanecki Koronacja króla Karola III

Chcą być jak najbliżej wydarzeń, więc od kilku dni okupują skraj parku przy reprezentacyjnej alei Londynu. Koszty się nie liczą, wygoda jest nieważna - istotne jest wyłącznie, by w sobotę ujrzeć Karola III zmierzającego do Opactwa Westminsterskiego na koronację. Dynastia Windsorów dla jej wielbicieli to styl życia. Na Wyspy Brytyjskie przybyli niekiedy zza Atlantyku.

Rzesza fanów brytyjskiej rodziny królewskiej nie może doczekać się, aż Karol III otrzyma koronę