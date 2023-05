Groza na wąskich uliczkach. Ciemniejsza strona koronacji

Wiktor Kazanecki Koronacja króla Karola III

Tłum gęstniał coraz bardziej, aż w pewnej chwili wpadł w pułapkę. Tak dużo osób chciało oglądać koronację na jednym z miejskich ekranów, że do akcji musieli wkroczyć policjanci. Inaczej w wąskiej uliczce w śródmieściu Londynu mogłoby dojść do tragedii. Luźniej nie było przy reprezentacyjnej alei, gdzie zjawił się Karol III. Aby zobaczyć króla, jego fani w strugach deszczu wchodzili, na co popadnie.

Zdjęcie Liczba widzów koronacji zaskoczyła organizatorów? Takie można było odnieść wrażenie, obserwując, co dzieje się w londyńskich uliczkach / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL