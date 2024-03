Rok 1999. Od trzech lat niezależna Czeczeńska Republika Iczkerii na Kaukazie pogrąża się w wewnętrznym kryzysie. Po wojnie z siłami federalnymi Rosji państwo jest de facto niezależne, co dla Moskwy jest kolejną porażką na tle niepowodzeń gospodarczych i politycznych lat 90.

Rosja: Zamachy w Moskwie i Wołgodońsku

Cztery dni później dochodzi do zamachu w Moskwie . Bomba eksploduje na parterze wysokiego bloku. Ginie ponad 100 osób, prawie 700 jest rannych. Rosyjskie media otrzymują "anonimową" informację, że to odwet za bombardowania w Czeczenii.

Kreml ogłasza 13 września dniem żałoby. Ale o świcie dochodzi do kolejnej eksplozji. Znów w Moskwie, znów w bloku mieszkalnym. Giną 124 osoby.

Tego samego dnia dochodzi do dziwnego zdarzenia. Jak wspominał później Boris Bieriezowski - polityk, współpracownik Jelcyna i przeciwnik Putina, na porannym posiedzeniu Dumy szef izby - Giennadij Sielezniow odczytuje deputowanym pilną informację o wybuchu w Wołgodońsku .

Problem w tym, że do eksplozji w Wołgodońsku doszło trzy dni później . Zginęło kolejne 17 osób.

Podejrzane działania FSB

22 września mieszkaniec bloku w Riazaniu poinformował milicję, że jacyś nieznani ludzie wnoszą do jego bloku worki . Funkcjonariusze przyjechali na miejsce i stwierdzono, że w workach jest materiał wybuchowy. Mieszkańców ewakuowano.

Jednocześnie - jak dowodzą w książce "Korporacja zabójców. Rosja, KGB i prezydent Putin" historycy Władimir Pribyłowski i Jurij Fielsztinski, podczas akcji zatrzymano dwie osoby, które miały wnosić worki i później okazało się, że to agenci FSB .

FSB zdążyła się zorientować, że informacja o ładunkach wybuchowych będzie rodzić kolejne pytania, a pozyskanie dużej ilości materiałów potrzebnych do stworzenia bomby jest stosunkowo łatwe do wyśledzenia. Dlatego oficjalnie służba informuje o bombie z powszechnie dostępnej saletry amonowej .

Jednak by saletra wybuchła, trzeba dodać do niej trotyl, heksogen albo proszek aluminiowy. FSB wybiera wersję z heksogenem .

W marcu 2000 roku FSB prezentuje wyniki swojego śledztwa. W raportach heksogen znika jako główny dodatek do saletry i zastępuje go proszek aluminiowy. Dochodzenie oczywiście utajniono, prokuratura, bez konkretnych wyników , zamyka sprawę miesiąc później.

Wojna. Władimir Putin idzie po władzę

W październiku 1999 Rosjanie wysyłają wojsko do Dagestanu, gdzie wcześniej wkroczyły oddziału czeczeńskie chcące utworzyć na Północnym Kaukazie islamski kalifat. Nowa wojna i rozwiązanie siłowe przynosi poparcie Putinowi. Z każdym miesiącem rośnie liczba jego zwolenników i w 2000 roku po raz pierwszy wygrywa on wybory prezydenckie w Rosji. W historii tego kraju rozpoczyna się nowy rozdział, który trwa do dziś. Rozdział Rosji putinowskiej.