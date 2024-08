- To jeden organizm. W tę przestrzeń wpisanych jest wiele znaczeń. Przede wszystkim pamięć o "Solidarności" , ale też o przemyśle, naszym powojennym, okrętowym. Stocznia to także opowieść o historii Europy, XIX i XX-wiecznym militaryzmie, ofiarach pracy przymusowej, totalitaryzmach - mówi Interii Andrzej Trzeciak, ekspert ds. ochrony dziedzictwa kulturowego Stoczni Gdańskiej.

U-booty z Gdańska

- To istotny kontrapunkt dla "Solidarności" i naszej historii powojennej . Pokojowy wymiar "Solidarności" mocniej wybrzmiewa na tle tragicznych doświadczeń wojen - zaznacza Trzeciak.

Teoretycznie pierwszą jednostką Niemców był U-1, którego zbudowano w Kilonii, ale był to prototyp, bez pełnej funkcjonalności.

- Najważniejsze niemieckie jednostki z czasów I wojny światowej powstawały w Gdańsku. Większość okrętów podwodnych, z którymi cesarskie Niemcy przystępowały do zmagań na morzu, powstało w tutejszej rządowej Stoczni Cesarskiej. Budowano je około 200 metrów od słynnej Sali BHP, która notabene była pierwotnie składem torped. To też niezwykle symboliczne, że "Solidarność", wielki, polski ruch non violence, narodziła się w dawnym magazynie uzbrojenia - opowiada Trzeciak.