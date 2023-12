Wojna okopowa

Boże Narodzenie na froncie

Na początku grudnia doszło do pierwszych kontaktów między walczącymi stronami. Zdarzało się, że zmęczeni działaniami wojennymi, pojedynczy żołnierze zamiast do siebie strzelać, wymieniali uwagi, przekazywali sobie gazety. Niemcy pytali Anglików o wyniki w ligach piłkarskich - wskazał w "Wojnie okopowej" Tony Ashworth. Początkowo szczególnie francuskie dowództwo podchodziło bardzo krytycznie do tego typu praktyk .

W Boże Narodzenie generał Walter Congreve - dowódca brytyjskiej 18. Brygady Piechoty, napisał do swoich żołnierzy list. Wskazał, że liczy na spokój, bo Niemcy ogłosili jednodniowy rozejm . Był poranek, już jasno, dobra widoczność do strzału. Mijały kolejne minuty, aż w końcu ponownie ktoś odważny wyszedł z okopu.

"Mamo! Mam niemiecki tytoń"

Kiedy żołnierze opuścili swoje pozycje w Boże Narodzenie, rozmawiali, wymieniali się życzeniami i drobnymi podarunkami jak przekąski czy guziki. W kilku miejscach doszło nawet do wspólnych gier sportowych, najczęściej meczów piłkarskich rozgrywanych pomiędzy żołnierzami. Dzień później ci sami ludzie znowu musieli do siebie strzelać.

Wojna i pokój

Nie jest jasne, jak wiele osób brało udział w takim rozejmie ani gdzie dokładnie doszło do spotkań. Tę ziemię trudno byłoby dziś rozpoznać. Był to po prostu poorany pociskami artylerii pas, nienależący ani do króla, ani do cesarza, ani do prezydenta czy marszałka. Wydaje się też, że w Boże Narodzenie nie spotykali się Anglicy, Francuzi czy Niemcy, ale po prostu ludzie.