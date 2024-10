Góra św. Anny. Z nacjonalizmu w komunizm

Kiedy w 1945 roku na miejscu pojawiła się Armia Czerwona, podjęto decyzję o wysadzeniu mauzoleum. Na jego miejscu miał stanąć pomnik upamiętniający powstańców. Monument szybko został zaangażowany do polityki historycznej nowej, komunistycznej władzy. Z pierwotnego założenia zniknęła figura powstańca z brązu . Na ścianie pomnika pojawił się natomiast sierp i młot oraz żołnierze Ludowego Wojska Polskiego i Armii Czerwonej . Również ci ostatni są tam do dzisiaj.

Wojsko wstrzymuje prace

"Skandal" kontra "pilniejsze wydatki"

- A my nie mieliśmy pilnych potrzeb? Nadzorowałem departament budżetowy MON, kiedy wybuchła wojna. My znaleźliśmy pieniądze i wystarczyło ich nie zabierać . Te pieniądze były zapisane w budżecie i oni je po prostu zabrali mieszkańcom Śląska - uważa Ociepa.

O komentarz poprosiliśmy również polityka PO z regionu. - Jak słyszę tę opowieść "kiedyś to było, a teraz nie ma na cokolwiek", to nieważne czy to jest Ministerstwo Obrony Narodowej, czy jakiekolwiek inne, to populiści z PiS-u wydawali pieniądze, których nie mieli i robili wokół tego propagandowe ruchy - mówi Interii Witold Zembaczyński.