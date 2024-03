Jedna z najbardziej romantycznych historii w polskich dziejach ma swój początek w 1543 roku. 23-letni formalnie król, choć jeszcze bez właściwej władzy (Zygmunt został koronowany za życia ojca, tak by dynastia mogła zapewnić sobie koronę), spotkał wtedy Barbarę Radziwiłłównę . Zygmunt od kilku miesięcy był żonaty z Elżbietą Habsburżanką, ale był to charakterystyczny dla tamtych czasów związek typowo polityczny, strategiczny .

Miłość Zygmunta Augusta. Bona nie zgadza się na ślub

Zatem król zaglądał do Barbary w tajemnicy, nocami. Aż w końcu jesienią 1547 roku został, podczas jednej z takich sypialnianych eskapad, przyłapany przez braci Radziwiłłówny, którzy w awansie siostry dostrzegli szansę dla siebie. Stwierdzili, że Zygmunt ich siostrę kompromituje i przymusili go do potajemnego ożenku.