228 sekund od startu z kosmodromu Bajkonur . Rakieta leci z prędkością ponad siedmiu tysięcy metrów na sekundę. Nagle szarpnięcie. Mirosław Hermaszewski czuje się tak, jakby ktoś uderzył go w plecy. Chwilę później okoliczności są zupełnie inne.

To był 27 czerwca 1978 roku Polska Agencja Prasowa podaje komunikat: Statek kosmiczny Sojuz 30 znalazł się nad Polską dwie minuty po godzinie dwudziestej pierwszej, przekroczył granicę w rejonie Jeleniej Góry. Dwadzieścia sekund później był nad Wrocławiem, czterdzieści sekund potem nad Warszawą.

Program Interkosmos

Misje Interkosmos miały charakter nie tylko naukowy. Były też poważnym zabiegiem propagandowym, który miał wzbudzać sympatię do Związku Radzieckiego, szczególnie w krajach Układu Warszawskiego, w których rosło niezadowolenie społeczne i niechęć do polityki Moskwy.

Polsko-radziecki lot trwał osiem dni . Kosmonauci dotarli na stację kosmiczną Salut 6 , gdzie przeprowadzali badania naukowe oraz eksperymenty. Wykorzystywali również opracowane w Polsce urządzenia, w tym do badania zorzy polarnej.

Do stacji kosmonauci dotarli radzieckim statkiem Sojuz 30. Konstrukcja składała się z trzech zasadniczych części: bloku silnikowego, przedziału orbitalnego i przedziału odzyskiwania, czyli lądownika . Ten ostatni znajdował się pośrodku i interesuje nas najbardziej, ponieważ dzisiaj można go oglądać w warszawskim forcie Czerniaków , gdzie znajduje się oddział Muzeum Wojska Polskiego. Kapsuła lądownika jest własnością Polskiej Akademii Nauk .

Lądownik statku Sojuz 30

Statek Sojuz to konstrukcja radziecka, którą Rosjanie zaczęli opracowywać w latach 60. Początkowo głównym założeniem był lot na Księżyc. Z biegiem lat Sojuz okazał się najwłaściwszym pojazdem do zaopatrywania stacji kosmicznej, a jego kolejne wersje rozwijane są do dziś.