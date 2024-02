Armaty pancernej "Danuty"

Załoga "Danuty" liczyła około 120 osób. Miała dwa wagony artyleryjskie - każdy z nich był wyposażony w armatę kalibru 75 mm i haubicę 100 mm. Do tego osiem ciężkich karabinów maszynowych oraz karabin przeciwlotniczy.

Poza tym pociąg miał umieszczony w środku składu parowóz z tendrem i dwie dodatkowe platformy , przyczepiane na końcach składu. Przewożono na nich sprzęt do rozpoznania, sprzęt saperski i do naprawy torów.

Początek wojny. Pociąg patrolowy

Kiedy Niemcy napadli na Polskę we wrześniu 1939 roku, "Danuta" została przydzielona do 26 Dywizji Piechoty, wchodzącej w skład Armii Poznań. Pierwszym zadaniem pociągu były patrole w okolicach Piły .

Do pierwszej, poważnej walki doszło 3 września, kiedy "Danuta" osłaniała wycofujące się odziały z Wielkopolski. 4 września dotarła do Żnina, gdzie stoczyła walkę z samolotami Luftwaffe, odpierając nalot. W kolejnych dniach broniła Inowrocławia i wspierała polskie oddziały walczące w okolicach Torunia .

9 września w polskim dowództwie zapadła decyzja, o którą dowódca Armii Poznań generał Tadeusz Kutrzeba zabiegał od dawna. Siły jego oddziałów oraz Armii Pomorze miały uderzyć na niemiecką Grupę Armii Południe. Nie bronić się, tylko atakować. Rozpoczęła się bitwa nad Bzurą - jedyny polski kontratak i bitwa zaczepna we wrześniu 1939.

Bitwa nad Bzurą

Kiedy "Danuta" otrzymała rozkaz zbliżenia się do rejonu walk, wiele szlaków kolejowych było już zbombardowanych. Załoga musiała korzystać z wielu objazdów i na miejsce, czyli do Jackowic pod Łowiczem dotarła 14 września.

Teren wokół był na ogół płaski i na otwartej przestrzeni ostrzeliwana niemiecka piechota nie mogła zbliżyć się do "Danuty". Następnie Niemcy chcieli trafić w pociąg działami artylerii, ale znów się nie udało, bo załoga stale manewrowała i zmieniała pozycję .

Zasadzka na Niemców

W takiej sytuacji dowódca pociągu - kapitan artylerii Bronisław Korobowicz mógł podjąć tylko jedną decyzję. Nakazał żołnierzom odwrót, tak by mogli kontynuować walkę na innym odcinku frontu.

Niemcy byli pewni zwycięstwa w tym starciu i zaczęli zbliżać się do pociągu. Jednak zanim polscy żołnierze opuścili "Danutę", Korobowicz zdecydował by w składzie umieścić ładunki wybuchowe. Wróg był już bardzo blisko, więc żołnierze musieli przygotować pułapkę z narażeniem życia, pod ostrzałem.

Cele były dwa. Po pierwsze pociąg i to co, co jeszcze w nim działało, nie mogło wpaść w ręce Niemców. Po drugie była szansa na zwiększenie strat przeciwnika.