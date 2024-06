W lutym 1973 roku doszło do katastrofy lotniczej w okolicach Szczecina. Zginęło 18 osób. Władze najpierw próbowały zatuszować sprawę, później nigdy do końca nie wyjaśniły dokładnych okoliczności zdarzenia. To o tyle dziwne, że na pokładzie samolotu było dwóch ministrów. Polski i czechosłowacki.