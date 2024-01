Władca pieszo przemierza kilkaset metrów z zamku na Wawelu do kościoła św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa na Skałce . "Obyczajem wszystkich monarchów poprzednich, winien jest odprawić pielgrzymkę pieszą (...), bowiem gdy Bolesław (Śmiały - red.) zabił św. Stanisława biskupa krakowskiego w tem miejscu, królowie polscy dla przebłagania Boga za tę zbrodnię, pobożne modlitwy odprawiać tu zwykli " - pisał w XVII wieku marszałek Andrzej Fredro.

Zatem sobota jest dniem oczyszczenia, "uwerturą do psychicznego przejścia z jednego stanu świadomościowego do wyższego stopnia wtajemniczenia " - wskazuje Michał Rożek w "Polskich koronacjach i koronach".

Wieczorem władca udaje się do specjalnie przygotowanej sypialni na Wawelu, gdzie przebywa sam. Czeka go ostatnia noc jako zwykłego śmiertelnika. Nazajutrz dojdzie do aktu niemal magicznego.