" Nędza chłopów jest nie do opisania . Śpią na słomie ze swoim bydłem. Są tak brudni, że niechlujstwo ich stało się przysłowiowe. Nie noszą bielizny, nie mają krzeseł ani stołów, ani żadnych, choćby najniezbędniejszych sprzętów" - to opis polskiej wsi, który sporządził pewien cudzoziemiec w 1764 roku, czyli na koniec panowania Sasów - Augusta II i jego syna Augusta III , którzy rządzili u nas w latach 1697-1763.

Po śmierci Jana III Sobieskiego , podczas elekcji króla, Polacy mieli do wyboru dwie kandydatury. Augusta z pochodzących z Saksonii niemieckich Wettynów oraz francuskiego księcia Contiego. Tak czy inaczej, na tronie zasiadał cudzoziemiec. O wyborze Augusta zdecydowała szybkość działania, błyskawiczna koronacja i wszechobecna korupcja .

Wojna północna

De facto było to starcie o władzę w Europie Wschodniej pomiędzy Szwecją i Rosją. Trwało do 1709 roku, kiedy Szwedzi przegrali w bitwie pod Połtawą. Zanim jednak do tego doszło, przez kilka długich lat w Rzeczpospolitej zmieniała się władza, a po jej ziemiach regularnie maszerowały wojska saskie, szwedzkie i rosyjskie.