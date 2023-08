Wszystko wydarzyło między 26 a 30 sierpnia. Temperatury przekraczały 30 stopni Celsjusza, powietrze było suche. Podobnie jak las, w którym wystarczyła iskra, by rozpoczęła się pożoga. I rzeczywiście, pożar najprawdopodobniej spowodowała iskra spod kół hamującego pociągu .

Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Szybko okazało się, że dla nadleśnictw Rudy Raciborskie, Rudzieniec i Kędzierzyn , pożar będzie mieć charakter klęski ekologicznej. Straty przyrodnicze to jedno, ale dynamika z jaką powiększał się zasięg ognia, zaskoczyła nawet strażaków.

Śmierć strażaków w walce z ogniem

Szalejący pożar odciął mu drogę ucieczki. Niespełna 38-letni strażak zginął w kabinie wozu gaśniczego . Kaczyna został pośmiertnie awansowany do stopnia młodszego kapitana.

Trzecia, pośrednia ofiara pożaru

By walczyć z tak ogromną skalą zniszczeń, państwo skierowało do walki z ogniem olbrzymie siły. Przede wszystkim należało powstrzymać czoło pożaru, do czego wykorzystano aż 26 samolotów M-18 Dromader, mogących zrzucać wodę.