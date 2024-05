Tymczasem o poranku 4 sierpnia mieszkańcy Dziergowic na Górnym Śląsku dostrzegają niecodzienny widok. Nad lasem ogromny samolot obniża lot. Jest bardzo nisko, 50 metrów na ziemią. Mieszkańcy słyszą huk, to prawdopodobnie eksplozja jednego z silników. Maszyna runie na ziemię i rozbija się w pobliskim lesie, pięć kilometrów dalej.

To teren Niemiec , częściowo zamieszkiwany przez ludność polską . W regionie funkcjonują też wydawane w języku polskim "Nowiny Raciborskie". Dwa dni po katastrofie na trzeciej strony gazety ukazuje się krótka wzmianka:

"Pod Dziergowicami runął (...) wielki samolot o dwóch motorach w płomieniach na ziemię. Podróżni, ośmiu ludzi, ponieśli śmierć na miejscu. W samolocie znajdowało się kilka gołębi, której jeszcze żyły oraz wieli worek z rosyjskimi pieniędzmi , które kolejarze pozbierali. (...) Prawdopodobnie był to samolot polski".

Dygnitarze i złote monety

Pieniądze, które nie spłonęły w pożarze maszyny, miejscowi rozdzielili między siebie. Szybko okazało się, że "ukraińskie" banknoty są bezwartościowe, bo nie można z nich w żaden sposób skorzystać. To pierwsza zagadka katastrofy. Skąd w samolocie nad Śląskiem ukraińskie banknoty w 1919 roku, kiedy państwo ukraińskie nie było formalnie uznawane przez międzynarodową społeczność? Do tego wrócimy.

Natomiast więcej szczęścia mieli miejscowi, którzy znaleźli monety. Te miały już swoją wartość, choć byli i tacy, którzy tak szybko jak weszli w posiadanie nowego majątku, tak szybko musieli go oddać. Od części osób pieniądze odbierał wspominany przez "Nowiny Raciborskie" grenszuc, czyli niemiecki strażnik graniczny, który pojawił się na miejscu.

Kim były ofiary? W 2014 sprawę na łamach portalu zapomniany.rybnik.pl opisał Henryk Postawka . Dotarł do aktów zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej. Na pokładzie było sześciu niemieckich członków załogi samolotu Zeppelin-Staaken R.XIV oraz dwóch przedstawicieli Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej .

Wielkie samoloty, wielkie pieniądze i wielka polityka

Przypomnijmy, po I wojnie światowej Europa uległa ogromnym przeobrażeniom. Austro-Węgry miały stać się państwem federalnym i w tym układzie swoją szansę dostrzegła społeczność ukraińska, która chciał państwowej autonomii w Galicji. Problem w tym, że Austro-Węgry nie przetrwały, a habsburską monarchię wygnano. Mimo to, Ukraińcy nie zamierzali się poddać.

13 listopada 1918 roku, na kilka dni przed Polską, Zachodnioukraińska Republika Ludowa proklamowała niepodległość, uznając za swoją stolicę Lwów. To wywołało sprzeciw polskich ochotników w mieście, a następnie doprowadziło do interwencji regularnego Wojska Polskiego i w konsekwencji do otwartej wojny polsko-ukraińskiej.