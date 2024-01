Z każdym kolejnym rokiem po odzyskaniu niepodległości, obywatele II Rzeczypospolitej coraz bardziej interesowali się własnym krajem, co wydatnie przełożyło się na rozwój turystyki. Mimo początkowych problemów z infrastrukturą zarówno transportową, jak i hotelarską, dyrekcja Polskich Kolei Państwowych szybko doszła do wniosku, że to właśnie turystyka może być nowym, poważnym źródłem dochodów.