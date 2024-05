Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego rozpocznie się w czwartek 16 maja o godz. 9 - będzie to ostatni test, do którego przystąpią uczniowie kończący w 2024 roku ośmioletnią szkołę podstawową. Nieliczni absolwenci zdecydowali się na przystąpienie do testu z innego języka obcego nowożytnego.

W arkuszu CKE uczniowie znajdą zadania, za które będą mogli zdobyć maksymalnie 55 punktów. Średni wynik w 2023 roku wyniósł 66 procent. Jakie zadania pojawiły się rok temu, a jakich uczniowie mogą spodziewać się w roku bieżącym? Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski. Arkusz CKE. Jakie "pewniaki"?

Czy w arkuszach pojawiają się zadania zwane "pewniakami"? Jak przekazała w informatorze CKE, zadania egzaminacyjne weryfikować będą znajomość środków językowych, a także umiejętność pracy z tekstami i wypowiedziami - mowa o ich rozumieniu ze słuchu, tworzeniu, reagowaniu na nie i przetwarzaniu poszczególnych komunikatów.

Każdy przystępujący do testu ósmoklasisty z języka angielskiego powinien prawidłowo przygotować się także do stworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej. Na teście trafić może się notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość e-mail bądź wpis na blogu. W 2023 roku uczniowie mieli za zadanie napisać e-mail do koleżanki z Anglii o koledze, który wrócił do Polski po kilku latach pobytu za granicą.

Bardzo podobna treść polecenia pojawiła się w 2022 roku - kończący szkołę podstawową również musieli napisać e-mail do kolegi z Anglii - o zepsutym telefonie komórkowym.

Egzamin ósmoklasisty 2024. To zadanie będzie na pewno

W tym kontekście widać więc, że uczeń może zawczasu przygotować się do stworzenia takiego tekstu, np. poznając strukturę poszczególnych form pisemnych, przykładowe zwroty czy utrwalić niezbędne słownictwo. Reklama

Na teście regularnie pojawiają się też zadania, które weryfikują znajomość funkcji i środków językowych, a także podstawowych czasów czy zdolności do tłumaczenia prostych komunikatów. Co roku pojawia się też np. zadanie, w którym trzeba wykorzystać podane słowa, by stworzyć nowe zdania, jednak zachowujące sens podanego zdania wyjściowego.

Co ciekawe, uczniowie mogą trafić na typ zadania, w którym to trzeba przeczytać tekst w języku angielskim, zrozumieć jego sens, a następnie uzupełnić luki sformułowaniami w języku polskim.

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty 2024 z języka angielskiego odbędzie się 12 czerwca, także o godz. 9. Oficjalne wyniki CKE opublikuje 3 lipca. Poniżej arkusze i odpowiedzi do testów z języka polskiego i matematyki:

