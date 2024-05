Zdecydowana większość uczniów podejdzie do testu z języka angielskiego. Spośród ponad 226 tysięcy kończących szkołę podstawową uczniów 97,7 proc. zadeklarowało przystąpienie do egzaminu właśnie z angielskiego. Uczniowie mieli do wyboru także języki: niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski oraz włoski.

