W środę o godzinie 9 odbędzie się główny egzamin ósmoklasisty 2024 z matematyki. Na rozwiązanie zadań uczniowie szkół podstawowych będą mieć 100 minut, oznacza to, że test zakończy się o godz. 10:40.

W trakcie egzaminu uczniowie ósmych klas zmierzą się z zadaniami zamkniętymi, a także otwartymi. Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań do zdobycia jest maksymalnie 25 punktów. Przystąpienie do egzaminów jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka. Arkusz CKE i rozwiązania w Interii

Trwa egzamin ósmoklasisty 2024. Kiedy termin dodatkowy?

Jeśli z uzasadnionych powodów uczeń nie zdoła przystąpić do testu w terminie pierwotnym, może skorzystać z terminu dodatkowego , który zaplanowano na 11 czerwca na godz. 9.

Egzamin z matematyki jest drugim, do którego podchodzą uczniowie. W czwartek ósmoklasiści podejdą do testu z języka obcego nowożytnego, w większości przypadków będzie to język angielski.